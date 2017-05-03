Тбилиси, 3 мая, 2017, 19:56 — ИА Регнум. Депутаты парламента Грузии обвинили друг друга в фашизме и следовании принципам Муссолини. Причиной спора, разгоревшегося на пленарном заседании парламента 3 мая, стал проект конституционных изменений, разработанный государственной конституционной комиссией.

ru.torange.biz Грузинский флаг

С критикой предусмотренной конституционным проектом избирательной системы выступил представитель «Европейской Грузии» Серго Ратиани. Он упрекнул правящее большинство в том, что до составления проекта Конституции оно не провело опрос среди населения. По его оценке, избирательная система, которую предложила конституционная комиссия, составлена по тем же принципам, как и та система, что в свое время предложил Италии Муссолини.

Для оппозиционных депутатов, в частности, неприемлем принцип, по которому нераспределенные в результате пропорциональных выборов мандаты достанутся победившей на парламентских выборах политической силе. Не согласны они и с урезанием полномочий президента. «Европейская Грузия» выступает за проведение плебисцита по предусмотренным законопроектом конституционным изменениям, необходимости в котором парламентское большинство не видит.

На обвинения оппозиции ответили председатель парламента и депутаты большинства. Как заявил спикер Ираклий Кобахидзе, систему Муссолини оставили в наследство нынешним властям представители тех фракций, которые сегодня представляют оппозицию. Задачей своей партии он назвал проведение демократических изменений и искоренение «системы Муссолини».

«Систему Муссолини оставили нам в наследство вы, а мы сменим эту систему демократической системой. Это наша принципиальная воля. Мы своими руками перерезаем ту систему, которую оставило правительство Муссолини Грузии», — подчеркнул Ираклий Кобахидзе.