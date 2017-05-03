Москва, 3 мая, 2017, 19:45 — ИА Регнум. «До 9 мая ещё есть время у европейских политиков и бюрократов определиться с надлежащей и честной правовой оценкой происходящего в Киеве и потребовать от Порошенко принять решения и действия по недопущению в священный День Победы каких бы то ни было преступных выходок неонацистов», — заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»).

Анна Побежимова ИА REGNUM «Бессмертный полк»

И это не пожелание, а требование, основанное на международном праве, убеждена парламентарий.

Украинские националисты планируют сорвать готовящееся 9 мая в Киеве шествие в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне, куда намерены прийти ветераны и те горожане, которые хотят почтить память своих близких. В противовес радикалы объявили о подготовке своей акции устрашения под названием «Смертный полк». В социальных сетях они обратились с призывом выйти на улицы и «остановить красную гидру».