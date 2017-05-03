Москва, 3 мая, 2017, 19:26 — ИА Регнум. Мэрия Москвы начала уведомлять жителей пятиэтажек о том, что их многоквартирный дом внесен в перечень для голосования о включении в программу реновации жилищного фонда Москвы. Об этом сегодня, 3 мая, сообщает пресс-служба департамента информационных технологий Москвы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Спецтехника

«Рассылка SMS и писем по электронной почте действительно началась», — заявили в департаменте.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 мая московские власти опубликовали список домов, которые могут попасть в программу реновации. Всего в этот список вошли 4,5 тысячи домов в 85 районах Москвы. Больше всего зданий, попадающих под действие программы, находится в Восточном административном округе Москвы — 1064 дома. Наименьшее — в Зеленоградском административном округе, там их только 34.

Теперь жители этих домов должны решить, согласны ли они на то, чтобы их многоквартирный дом был снесен, а они получили новые квартиры в том же районе.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, голосование начнется 15 мая и продлится до 15 июня.

Информация рассылки столичной мэрии гласит: «Ваш дом вошел в перечень для голосования о включении в проект программы реновации пятиэтажек. Голосование жителей начнется 15 мая в системе «Активный гражданин» и центрах «Мои документы». Также можно принять решение по данному вопросу на общем собрании собственников квартир. Подробная информация на http://mos.ru (официальном портале мэра и правительства Москвы)»

Для того, чтобы многоквартирный дом попал в программу реновации, за это должны проголосовать минимум 2/3 собственников.

Каждый участник голосования получит электронный код, с помощью которого сможет удостовериться, что его голос был учтен. Промежуточные результаты голосования также будут доступны онлайн.