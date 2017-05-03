Лондон, 3 мая, 2017, 19:12 — ИА Регнум. Для Королевского военно-морского флота Великобритании на верфи компании BAE Systems спущена на воду атомная подводная лодка Audacious («Одейшес») класса Astute («Эстьют»), сообщает пресс-служба компании.

Andrew Linnett Подводная лодка Audacious на стапелях

«Одейшес» станет четвертой подлодкой класса «Эстьют» в составе ВМФ Великобритании. ВМС Великобритании эта подлодка будет передана в 2018 году.

Всего компания BAE Systems построит для британского флота семь атомных субмарин этого типа.

Сейчас на различной стадии постройки на верфях компании в Барроу-ин-Фернесс находятся пятая атомная подлодка «Энсон», шестая «Агамемнон», а также седьмая субмарина этой серии, пока не получившая имени.

Напомним, атомные подводные лодки класса «Эстьют» являются самыми крупнымими и мощными многоцелевыми субмаринами в составе ВМС Великобритании. Они предназначены для действий в составе корабельных группировок, автономной борьбы с кораблями и подводными лодками противника, ударов по наземным объектам, а также высадки боевых пловцов и сбора разведывательной информации.

Атомные подлодки класса «Эстьют» малозаметны, приспособлены для действий на прибрежном мелководье. 97-метровая подводная лодка обладает водоизмещением 7400 т, в качестве силовой установки оснащена ядерным реактором PWR-2 компании «Роллс-Ройс», не требующим перезагрузки ядерного топлива в течение 25 лет.

АПЛ класса «Эстьют» вооружены торпедами «Суперфиш» и крылатыми ракетами «Томагавк», способными с высокой точностью поражать объекты противника на дистанции до 1200 морских миль.