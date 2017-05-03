Скопье, 3 мая, 2017, 18:29 — ИА Регнум. Назначенный оппозицией в обход регламента спикер парламента Македонии — албанец Талат Джафери утром 3 мая официально вступил в свои полномочия, передаёт агентство БГНЕС.

Sobranie.mk Зал Собрания Республики Македония

Таким образом, депутаты крупнейшей партии ВМРО-ДПМНЕ экс-премьера Николы Груевского, в течение нескольких дней блокировавшие доступ в кабинет спикера, не давая Джафери возможности получить ключи и печати, отказались от дальнейшего сопротивления. Действовавший до последнего времени председатель парламента Трайко Веляновски накануне оставил рабочее место, забрав свои личные вещи.

После вступления в должность спикера лидер проалбанского «Демократического союза за интеграцию» Талат Джафери уже провёл свою первую рабочую встречу в новом качестве — 3 мая он принял в кабинете посла Евросоюза в Скопье Самуэля Жбогара.

Напомним, 27 апреля оппозиционный Социал-демократический союз Македонии (СДСМ) во главе с Зораном Заевым, а также три проалбанские партии — «Демократический союз за интеграцию», Движение «Беса» и «Альянса албанцев» — вне регламента избрали собственного спикера парламента — этнического албанца Талата Джафери.

После этого сторонники общественного движения «За единую Македонию», которое уже около двух месяцев организует акции протесты в стране, ворвались в здание парламента, устроив беспорядки в зале заседаний. Ранения получили лидер СДСМ и ещё несколько депутатов.

Действия оппозиции стали ответом на отказ президента Георгия Иванова вручать Зорану Заеву мандат на формирование правительства, ссылаясь на вмешательство Албании во внутренние дела страны и создавшуюся угрозу суверенитету из-за так-называемой «Албанской платформы», подготовленной при непосредственном участии премьер-министра Албании Эди Рамы.

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