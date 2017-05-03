Пермь, 3 мая, 2017, 18:30 — ИА Регнум. В Пермском крае на 2 мая в медицинские учреждения обратилось 24 человека, пострадавших от укусов клещей. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в территориальном Управлении Роспотребнадзора, исследования в лабораторных условиях показали, что из 17 клещей семь являлись носителями вирусов опасных заболеваний.

JerzyGorecki Клещ

Специалисты в очередной раз обратили внимание на то, что надежной защитой от клещевого вирусного энцефалита является прививка. В 2017 году за счет средств краевого бюджета закуплено 210 тыс. доз противоклещевой вакцины. На 27 апреля иммунизировано 129 801 человек (51,2% от плана).

В 2017 году запланировано проведение акарицидных обработок на площади 4 тыс. га, в том числе в оздоровительных учреждениях — 700 га. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Перми, в краевом центре планируется обработать 630 гектаров наиболее посещаемых участков леса, в частности, экологические тропы, места отдыха в радиусе 50 метров и прилегающую к ним территорию, открытые поляны, остановочные комплексы, расположенные в лесах, дорожки и тропы, ведущие к садам и жилым районам.

В Роспортебнадзоре отметили, что точные даты противоклещевых мероприятий не определены из-за неустойчивой погоды и неэффективности применения акарицидных препаратов при большом количестве осадков и талых вод.