Ярославль, 3 мая, 2017, 18:20 — ИА Регнум. Принятое муниципалитетом Ярославле решение о прекращении депутатских полномочий председателя представительного органа Павла Зарубина вызвало бурную реакцию. В беседе с корреспондентом ИА REGNUM эксперты сошлись во мнении, что произошедшее имеет политические причины.

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«Определенные силы этого очень желали, поработали с депутатами, и это случилось. За неполные пять месяцев, которые остаются до конца полномочий этого созыва муниципалитета, я считаю, что не очень целесообразно менять спикера. Это просто демонстрация силы, чтобы показать могучего мэра, который может решить любую проблему. На мой взгляд, это пшик. Какая разница, лишили Зарубина депутатских полномочий или нет — он сможет баллотироваться в муниципалитет будущего созыва в любом случае. Это просто акция устрашения, которая с точки зрения внутриполитических процессов не имеет никакого значения», — считает политолог и социолог Евгений Голубев.

Экс-председатель Ярославской областной думы Андрей Крутиков, который недавно был исключен из рядов фракции «Единой России» в региональном парламенте и снят с поста главы думского комитета по законодательству за критику законотворческого процесса считает, что отставка Павла Зарубина — это часть борьбы власти с людьми, имеющими собственное мнение.

«Убирают неугодных. Без всяких правовых оснований, по принципу «убрать и все». А мотивы не волнуют никого. Меня во всем этом смущает позиция коллег-депутатов, которая попросту отсутствует напрочь. Никто из них не заботится об имидже представительного органа. Итог всегда плохой, мы это уже проходили при разных губернаторах. Не везет Ярославской области — вычищают людей, имеющих собственное мнение, и это происходит на протяжении трех сроков губернаторов. Это приводит к тому что количество неподготовленных, непрофессиональных людей во власти становится все больше и больше», — считает Андрей Крутиков.

Российский политолог, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко убеждён, что ситуация с Зарубиным — один из этапов борьбы элит.

«Я думаю, что это произошло в рамках борьбы элит. Новый губернатор расставляет свои кадры. Я, честно говоря, не погружен в местную специфику настолько, чтобы оценить удачность такого решения. Я считаю, что нарушения, за которые Зарубина лишили мандата, нельзя назвать серьезными. Я думаю, что данное событие обострит и без того напряженные отношения между приезжей командой и представителями местных элит. Но, учитывая тот факт, что врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов получил благословение президента на выборы, не думаю, что на выборах главы региона кто-то составит ему конкуренцию», — считает Евгений Минченко.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 3 мая председатель муниципалитета города Ярославля Павел Зарубин был лишён депутатского мандата и покинул свой пост. Такое решение приняли депутаты на основании представления городской прокуратуры.