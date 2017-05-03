Грозный, 3 мая, 2017, 18:08 — ИА Регнум. Вахит Усмаев носит звание Героя России. По словам чеченского лидера, новый назначенец руководил сотнями спецопераций. Под руководством полковника Усмаева, который имел позывной «Джихад», были проведены задержания и уничтожения сотен активных членов НВФ, включая лидеров бандгруппировок. Он награжден орденом Кадырова, тремя орденами Мужества, является Почетным гражданином Чечни.

Zaurbaev Вахит Усмаев, Герой России

В течение 10 лет Усмаев командовал полком патрульно-постовой службы полиции имени Ахмата-Хаджи Кадырова. Его прежним местом работы была должность руководителя секретариата главы ЧР.

Вахит Усмаев окончил Чеченский госуниверситет и академию управления МВД России. В его послужном списке работа в должностях секретаря Совета экономической и общественной безопасности и главы Гудермесского района.

По мнению Рамзана Кадырова, его опыт и авторитет помогут в исполнении обязанностей на новом посту и принесут пользу народу Чечни.