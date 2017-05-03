Сочи, Краснодарский край, 3 мая, 2017, 17:54 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Турция сняли все ограничения в торговле между двумя странами. Такое заявление российский лидер сделал сегодня, 3 мая, на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Диего Веласкес. Торговец. 1625

Путин отметил, что России и Турции удалось прекратить падение объемов взаимной торговли. По словам российского лидера, в первые месяцы 2017 года был зафиксирован рост товарооборота на 3%.

Президент РФ подчеркнул, что ограничения в торговле между Россией и Турцией уже сняты.

Что касается ограничений по безвизовым поездкам для турецких граждан в Россию, а также запрета на поставку турецких томатов в Россию, то они пока сохраняются.

Российский лидер не исключил, что в ближайшее время Москва снимет визовые ограничения для турецких специалистов и бизнесменов.

В свою очередь, Эрдоган заявил, что пригласил Путина на саммит Организации Черноморского экономического сотрудничества, которой пройдет в мае в Турции.