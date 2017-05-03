Лондон, 3 мая, 2017, 17:49 — ИА Регнум. Боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) разрабатывают собственную платформу для социальных сетей, заявил директор Европола Роб Уэйнрайт, 3 мая сообщает Reuters.

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Уэйнрайт пояснил, что новая онлайн-платформа была выявлена во время 48-часовой операции против интернет-экстремизма на прошлой неделе.

«В рамках этой операции было выявлено, что сейчас «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) разрабатывает свою собственную платформу для социальных сетей, собственную часть интернета для запуска своей повестки дня», — заявил Уэйнрайт.

Директор Европола отметил, что боевики пытаются обойти меры спецслужб, направленные на противодействие интернет-экстремизму.

«Конечно, мы значительно осложнили их деятельность в интернет-пространстве, но мы по-прежнему сталкиваемся с публикацией этих ужасных видеороликов, их присутствие в интернете остается существенным», — добавил Уэйнрайт.

Напомним, на прошлой неделе во время операции против интернет-экстремизма, в которой принимали участие должностные лица из Соединенных Штатов, Бельгии, Греции, Польши и Португалии, было выявлено более 2 тысяч экстремистских материалов, размещенных на 52 платформах для социальных сетей.