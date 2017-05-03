Ярославль, 3 мая, 2017, 17:37 — ИА Регнум. Экс-председатель муниципалитета Ярославля Павел Зарубин заявил, что будет бороться с новой властью города и области. Заявление он опубликовал на своей странице в Facebook после лишения полномочий депутата. Зарубин подробно объясняет, почему не задекларировал в 2015 году право пользования гаражом, доставшимся в наследство от умершего отца, приводит примеры, когда депутаты муниципального и областного уровня не декларировали более ценное имущество, находящееся в собственности, однако не были лишены полномочий.

Павел Зарубин

«То, что сегодня произошло на заседании муниципалитета Ярославля, является беззаконием и наглым оскорблением всех ярославцев, которые выбирали депутатов и формировали органы местного самоуправления Ярославля. Это продолжение разрастания беспредела, который привезли подмосковные горе-управленцы в Ярославскую область. Ярославия погружается в состояние, когда вновь главенствуют понятия, а не закон. Именем Президента, именем его Администрации областные чиновники прикрывают теперь любой правовой беспредел, который они творят в регионе. Отсутствие знаний и опыта у этих гастролеров предрекает им только один финал. Ярославль был, есть и остается городом свободных и мыслящих людей. Мы будем бороться за свой город, за свой уклад жизни», — пишет Павел Зарубин.

Большой раздел заявления посвящен избирательному, по мнению политика, отношению прокуратуры к данному вопросу.

«Мне понятно, где прокурор Мокичев получает инструкции по политическим вопросам. Так вот прокурор решил (видимо не сам, ему подсказали) потребовать от Ненилина (председатель «антикоррупционной комиссии муниципалитета» — ИА REGNUM ) пересмотреть решение комиссии. Где был прокурор, когда председатель облдумы не задекларировал свой земельный участок, где был прокурор, когда председатель рыбинского совета не задекларировал свою квартиру? Не было прокурора ни на кого, кроме Зарубина? Более того наш прокурор Мокичев заранее написал за комиссию и всех ее членов, какой должен быть результат заседания комиссии. Прокурор решил, что предыдущее решение комиссии было незаконным, а следовательно все остальные и аналогичные решения, принятые в декабре, были законными и не должны пересматриваться. Прокурор видимо забыл, что он только прокурор, а что является законным, может решать только суд. Прокурор превысил свои полномочия и должен будет за это ответить», — выразил свое мнение Павел Зарубин.

Политик не пояснил, как именно должен ответить прокурор и какие методы и формы борьбы он намерен применить. В последние несколько лет Зарубин был одним из наиболее «системных» политиков в регионе, именно он возглавил борьбу в муниципалитете с избранным мэром Евгением Урлашовым. Кроме того, он консультировал «Единую Россию» на последних выборах в Мосгордуму. Эксперты ожидают, что теперь Зарубин будет исключен из партии и не допущен к выборам депутатов муниципалитета в сентябре 2017 года.

«Это крайне опасный прецедент, открывающий дорогу к новой форме политической борьбы. Сегодня неугодный председатель, а завтра неугодный депутат, директор школы или оппозиционер. Поэтому данное решение я буду оспаривать. И в любом случае я продолжу свою политическую работу в интересах Ярославля и ярославцев!» — резюмировал Зарубин.