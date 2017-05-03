Москва, 3 мая, 2017, 17:36 — ИА Регнум. Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня Кировский областной суд оставил в силе приговор Навальному и его бизнес-партнеру Петру Офицерову, которые были осуждены по делу о хищении средств компании «Кировлес» на 5 и 4 года лишения свободы условно, соответственно. Теперь приговор вступил в законную силу.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дорога в Кремль

Таким образом, Навальный является осужденным по части 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ («Присвоение и растрата»). Максимальный срок наказания по этой статье — 10 лет лишения свободы. Соответственно, это преступление входит в разряд тяжких.

Согласно закону «Об основных гарантиях избирательных прав», гражданин не может участвовать в выборах, если он был приговорен к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких преступлений и имеет на день голосования неснятую и непогашенную судимость за эти преступления.

Навальный как раз подходит под это определение.

«Безотносительно к каким-либо персонам, граждане РФ не имеют права быть избранными, если они осуждены к лишению свободы за совершение тяжких и особо тяжких преступлений и имеют на день голосования на выборах неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления», — сказала секретарь ЦИК Гришина.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Навальный считает, что его судимость не помешает ему баллотироваться на пост президента России. Оппозиционер уверен, что никаких юридических препятствий для того, чтобы участвовать в выборах, у него нет, так как «в Конституции России прямо записано, что участвовать в выборах не может тот, кто содержится в местах лишения свободы», а он приговорен условно.

Также Навальный заявил, что намерен обжаловать в Конституционном суде РФ норму законодательства, которая запрещает ему баллотироваться в президенты России с непогашенным условным сроком по тяжкой статье.

Кроме того, Навальный намерен обжаловать приговор Кировского областного суда по делу «Кировлеса» в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).

Сейчас Навальный ведет активную предвыборную кампанию. Он ездит по стране и открывает свои предвыборные штабы, которые на первом этапе кампании должны будут собрать подписи в поддержку его выдвижения.