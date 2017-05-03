Мурманск, 3 мая, 2017, 17:34 — ИА Регнум. Рыболовными организациями Мурманской области в январе-марте 2017 года выловлено 157,5 тыс. тонн водных биоресурсов, что на 2,6% ниже уровня 2016 года. Это следует из информации об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-март, обнародованной региональным министерством экономического развития.

(сс) delo Улов

«Снижение вылова отмечено по добыче трески на 19,9%, пикши на 20,3% и путассу на 0,4%, что связано с неблагоприятной рыбопромысловой обстановкой в Баренцевом море, — сообщается в документе. — Вылов сельди в январе-марте 2017 года не осуществлялся. Кроме того, в 2017 году продлен мораторий на вылов мойвы в Баренцевом и Норвежском морях».

Ранее временный запрет на лов мойвы с целью сохранения её запасов был введён Смешанной российско-норвежской комиссией по рыболовству в октябре 2015 года.

Несмотря на то, что мойву в Мурманске рассчитывали заменить треской и пикшей, рыбы в городе больше не стало. В то же время министр рыбного и сельского хозяйства Мурманской области Андрей Иванов заявил, что объёмы вылова мурманских рыбаков в 2017 году будут сохранены — речь о 650 тоннах рыбы в год.

Напомним, объёмы вылова мурманскими рыбаками в 2016 году оказались на 4,5% ниже уровня 2015 года.