Москва, 3 мая, 2017, 17:15 — ИА Регнум. Американские самолеты-разведчики продолжают вести разведку у российских границ на Балтике, сообщают «Известия».

Lt Col Leslie Pratt Беспилотный летательный аппарат армии США

В частности 3 мая 2017 года воздушный разведчик ВМС США P-8A Poseidon с бортовым номером 168 762 взлетел с авиабазы Рамштайн в Германии и три часа проводил разведку морских границ Калининградской области России.

В то же самое время стратегический разведывательный самолет-шпион RC-135W американских ВВС с бортовым номером 62−4139 вылетел с британского аэродрома Милденхолл и летал вдоль границ Калининградской области над акваторией Балтийского моря.

Напомним, военные самолеты США и НАТО практически ежедневно проводят разведывательные полеты вблизи границ Ленинградской, Псковской, Калининградской областей и полуострова Крым.

При этом особое внимание уделяется зонам дислокации кораблей ВМФ России.

В среднем воздушные разведчики НАТО ежедневно совершают два-три пролета вблизи морских и сухопутных границ России.