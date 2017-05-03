Челябинск, 3 мая, 2017, 17:07 — ИА Регнум. Причину гибели рыбы в озере Кунашак Челябинской области выяснят, в том числе, с помощью проведения лабораторных исследований биоматериала из водоема. Образцы для исследования доставлены в Челябинскую лабораторию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в рыбном хозяйстве «Уелги» на озере Кунашак.

U.S. Fish and Wildlife Service Гибель рыбы

«И вода и рыба отданы на экспертизу в министерство сельского хозяйства и в специализированную лабораторию, расположенную в Челябинске на Свердловском проспекте. 28 апреля биоматериал был отдан для лабораторных исследований. Завтра, 4 мая, ожидаем результаты на бумажных носителях. По предварительным данным, там (в пробах — прим ИА REGNUM) все чисто», — сообщила бухгалтер ООО Рыбхоз «Уелги» Фарида Гимадетдинова.

Причина гибели рыбы, как считает сотрудник рыбохозяйства, из-за кислородного голодания, что случилось в свою очередь, из-за малого количества воды в озере перед его замерзанием зимой. При этом, Фарида Гимадетдинова сказала, что зима в этом году была очень холодная, лед значительно промерз, что впоследствии отразилось на состоянии водных ресурсов. Она добавила, что подобный мор произошел и в водоемах других регионов, например в Тюменской области, где якобы зафиксированы подобные последствия.

При этом она сказала, что «информационные вбросы» о якобы отравленной в озере воде для освобождения его от рыбы не ценных пород, — не соответствует действительности. По ее словам, директор предприятия, сам выходец из этих мест не мог воспользоваться таким варварским способом, чтобы освободить озеро от рыбы, для последующего зарыбления рыбой более ценных пород.

«Если исследования подтвердят, что как бы замор специально осуществлен, чтобы выращивать ценные породы рыб — пелядь, то это одно. Наверное, действительно хозяину пелядь выращивать выгоднее, но природную рыбу он не будет трогать, потому что сам всю жизнь на озере рос, сам «кунашакский» человек. И он вредительствовать не будет», — пояснила бухгалтер ООО Рыбхоз «Уелги» Фарида Гимадетдинова.

В настоящее время, до получения результатов лабораторных исследований погибшей рыбы и воды в озере, говорить о возобновлении работы с разведением рыбы не приходится, пояснили в рыбном хозяйстве.

К проверке случившегося на озере Кунашак подключились представители Роспотребнадзора, Росрыболовства, следственных органов, работники прокуратуры. Кроме этого, гибель рыбы привлекла внимание общественных экологических организаций, происшествие активно описывают региональные и федеральные СМИ. Откликнулись граждане, которые обсуждают случай в социальных сетях. Событие вызвало широкий общественный резонанс.