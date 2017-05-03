Вильнюс, 3 мая, 2017, 17:12 — ИА Регнум. Заместитель министра иностранных дел Литвы Дарюс Скусявичюс сегодня, 3 мая, вручил ответную ноту послу Белоруссии в Литве Александру Королю по поводу самолета P46T, который 19 апреля нарушил воздушное пространство Белоруссии возле населенного пункта Котловка. Об этом ИА REGNUM сообщили в МИДе Литвы.

Vitaly V. Kuzmin РЛС ПВО

В ноте Литвы отмечается, что самолет во время всего полета «находился в управляемом воздушном пространстве, контролировался ответственными авиационными службами Литвы и Белоруссии и был срочно направлен в воздушное пространство Литвы». В связи с упомянутым нарушением воздушной границы начато досудебное расследование.

Однако только этим вопросом Скусявичюс решил не ограничиться. «На встрече вице-министр поднял вопрос Белорусской АЭС. Скусявичюс отметил, что вопросы Литвы, касающиеся безопасности АЭС и ее возможного воздействия на окружающую среду и жителей Литвы, так и остались без ответа», — говорится в распространённом заявлении МИД Литвы.

«Площадка для строительства АЭС в Островецком районе выбрана с нарушением международных стандартов ядерной безопасности и охраны окружающей среды. Для нас это недопустимый риск», — сказал вице-министр послу Белоруссии.

На встрече Литва вновь призвала Белоруссию «немедленно остановить строительство Белорусской АЭС и позволить международным экспертам основательно пересмотреть проект». Скусявичюс также отметил, что «выборочное использование международных инструментов, как это было сделано в случае с миссии SEED МАГАТЭ, когда были пропущены модули оценки площадки, не только не помогает ответить на вопросы, но также не способствует повышению уровня взаимодоверия».

Напомним, легкомоторный самолёт 19 апреля вторгся в Белоруссию со стороны Литвы. Власти Белоруссии пообещали, что в следующий раз будут сбивать нарушителей своего воздушного пространства.