Челябинск, 3 мая, 2017, 16:58 — ИА Регнум. Под Магнитогорском Челябинской области бензовоз протаранил машину скорой помощи. Водитель скорой погиб.

Bissig Скорая помощь

По информации областной полиции, авария произошла сегодня, 3 мая. Находившийся в машине фельдшер получил травмы.

Отметим, это не единственный на Южном Урале трагический случай с челябинской машиной скорой помощи. Осенью 2016 года в Челябинске ДТП унесло жизни водителя, фельдшера и ребёнка. Виновник ДТП уже осуждён к длительному сроку лишения свободы.