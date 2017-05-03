Москва, 3 мая, 2017, 16:58 — ИА Регнум. В Москве 9 мая в честь Дня Победы будет осуществлен запуск праздничного артиллерийского салюта и фейерверка, сообщили в департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции.

Mil.ru Салют Победы в Москве в 2010

Для проведения артиллерийского салюта и фейерверка привлекается 449 Отдельный гвардейский салютный дивизион.

Традиционно запуск праздничного артиллерийского салюта будет производиться в 22:00 в 16 точках в разных районах Москвы: Парк Победы, Лужники, Лианозово, ВДНХ, Зеленоград, Левобережный, Митино, Покровское-Стрешнево, Ново-Переделкино, Обручевский, городок им. Баумана (царская усадьба «Измайлово»), Парк Культуры и Отдыха «Кузьминки», Братеевский парк, Южное Бутово, Троицк, Набережная реки Москвы (Зона набережной реки Москвы напротив дома 25, кор. 2 по улице Борисовские пруды).

Также в парках Москвы пройдут праздничные фейерверки. В этом году их стало больше.

В департаменте отметили, что запуск праздничного артиллерийского салюта ежегодно собирает большое количество москвичей и гостей столицы. Салют является очень популярным среди граждан.

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Как сообщало ИА REGNUM, 9 мaя в Mocквe пpoйдyт oбщeгopoдcкиe, oкpyжныe и paйoнныe пpaздничныe мepoпpиятия, пocвящeнныe 72-й гoдoвщинe Пoбeды в Beликoй Oтeчecтвeннoй вoйнe. Цeнтpaльными coбытиями cтaнyт Пapaд нa Kpacнoй плoщaди, шecтвиe «Бeccмepтный пoлк», тeмaтичecкиe пpoгpaммы нa Пoклoннoй гope, нa пeшexoдныx зoнax, бyльвapax, в пapкax кyльтypы и oтдыxa.

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