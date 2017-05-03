Москва, 3 мая, 2017, 16:41 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба не видит оснований для введения госрегулирования тарифов на обучение в автошколах РФ, так как этот рынок является конкурентным. Об этом заявила заместитель начальника управления контроля социальной сферы и торговли ФАС Юлия Ермакова, сообщили в ФАС.

ИА REGNUM Автошкола

«Что касается инициатив Межрегиональная ассоциация автошкол (МААШ), то в настоящий момент нет оснований для введения госрегулирования тарифов на реализацию образовательной деятельности по профессиональному обучению водителей транспортных средств, так как этот рынок является конкурентным», — заявила Ермакова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 2 мая в СМИ появилось сообщение, что МААШ направила в ФАС обращение с предложением установить в России минимальную цену на обучение в автошколах.

Соответствующее письмо направлено руководителю службы Игорю Артемьеву, аналогичное обращение готовит и ДОСААФ.

Читайте также: ФАС призвали регламентировать стоимость обучения в автошколах — СМИ

Согласно подсчетам автошкол, в Москве курсы для водителей категории В не должны стоить меньше 46 тысяч рублей. По мнению авторов документа, эта норма должна быть включена в проект закона «Об основах государственного регулирования цен (тарифов)», разрабатываемый ФАС.

Читайте также: ГИБДД планирует передать автошколам экзамен на водительские права