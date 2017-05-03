Киев, 3 мая, 2017, 16:46 — ИА Регнум. Начальник вооружения Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Иван Волох подверг резкой критике конструкторский коллектив киевского военного завода «Маяк» (входит в госконцерн «Укроборонпром» — прим. ИА REGNUM ) за производство некачественных минометов «Молот». Как сообщает «Радио Свобода», об этом Волох заявил еще 27 апреля на II Украинском форуме по обороне и безопасности.

NewPolice Миномёт украинского производства

По его словам, несмотря на все заверения разработчиков, что недостатки в миномете за время эксплуатации были исправлены, в ВСУ все еще недовольны отечественной разработкой.

«Есть производители минометов? Нет. Претензии есть и к «Молоту», и к КБА-48. Большие претензии. У нас люди гибнут, потому что до конца они не доведены», — сказал Волох.

При этом заместитель министра обороны Украины Игорь Павловский рассказал, что миномет отправлен на доработку на завод «Маяк», а сроки его испытаний были сокращены согласно постановлению правительства.

«Мы приостановили эти государственные испытания. На сегодня миномет возвращен по государственным испытаниям на доработку на «Маяк», чтобы все недостатки, которые были выявлены в подконтрольной эксплуатации, в этом образце были устранены», — добавил Павловский.

В то же время, на заводе «Маяк» не скрывают, что их миномет «Молот» попал на передовую в качестве «сырой» разработки. При этом в его конструкцию продолжали вносить изменения, когда он уже использовался в ВСУ. Так, в миномете пришлось дорабатывать компоненты колесного хода, предохранителя двойного заряжания, опорной плиты, опорного механизма и ударно-спускового механизма оружия.

«Применяли те материалы, которые мы знали. В некоторых, как в частности в предохранителях, мы ошиблись. Сегодня мы, конечно, пошли по другому пути, но, к сожалению, некого сегодня привлекать. Сегодня нет фундаментальной науки, которая бы могла помочь в разработке новых изделий», — признал главный инженер завода «Маяк» Валерий Синицын.

При этом на заводе не признают свою вину в гибели семи солдат ВСУ. Каждый случай расследует военная прокуратура, и «Маяк» вне подозрения.

«Первый случай (гибели солдат ВСУ — прим. ИА REGNUM ) был в результате старого взрывателя 64-го года, который самопроизвольно взвелся. А второй — это двойное заряжание. Не уследили за тем, что не произошел выстрел. Мина не вышла из канала ствола», — сказал Синицын.

На заводе оправдываются, что ошибок не удалось избежать из-за сжатых сроков разработки и недостатка опыта. Но деваться некуда — на передовой серьезная нехватка такого оружия.

Кроме того, в апреле 2017 года в Авдеевке миномет «Молот» погубил троих военных.

Солдат 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ Дмитрий Макеев был четвертым из минометного расчета, единственный выживший в результате взрыва миномета. На момент инцидента военный отошел на 10 м. В настоящее время раненый находится на реабилитации в госпитале г. Ирпень Киевской области.

«Прозвучал очень сильный взрыв. Я вообще не понял, что произошло. Голова начала сильно болеть. Начал истерически кричать, чтобы кто-то услышал, чтобы кто-то предоставил какую-то помощь… Смотрю на руку, а она насквозь пробита. Из головы кровь как бы не капает, она течет ручьем… Мне много людей говорит, что я «родился в рубашке». Я остался жив, потому что есть Бог на свете, второго шанса у меня не будет», — рассказывает Макеев.

По данным издания, происшествие в 72-й бригаде стало третьим трагическим случаем использования миномета «Молот». Первый произошел 25 июля 2016 года на полигоне Широкий Лан в Николаевской области. Тогда погибли два бойца 57-й бригады ВСУ. Другой взрыв прогремел в пос. Новомихайловка (под контролем ВСУ). Тогда также погибли двое бойцов ВСУ.

В свою очередь, украинская журналистка Ольга Решетилова со ссылкой на копии рапортов командиров военных частей рассказала о фактах деформации стволов миномета «Молот».

"Из четырех подразделений у меня была информация о деформации ствола. Где-то появлялись раковины, где-то ствол шел ребром, но деформации именно ствола были», — пояснила Решетилова.

Украинский миномет «Молот» был разработан в кратчайшие сроки. Так, от начала разработки миномета в мае 2015 года до первых испытаний прошло 4 месяца. В настоящее время на вооружении ВСУ 280 минометов «Молот». Украинские подразделения уже год используют миномет, который не прошел всех необходимых испытаний и не стоит на вооружении ВСУ.

Напомним, ранее Кабмин Украины выдал постановление №345 от 25 февраля 2015 года, в котором указано, что на время проведения АТО срок приемки вооружений можно сокращать. Из-за недоработки в конструкции Генштаб разрешил стрелять из миномета только из укрытия. Несмотря на заверения разработчиков о том, что все изъяны в изделии исправлены, Минобороны до сих пор критикует изделие.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2017 года украинский волонтер Богдан Ковалев отметил, что в Авдеевке (под контролем ВСУ) в результате взрыва миномета «Молот» погибли трое бойцов ВСУ.