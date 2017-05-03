Киев, 3 мая, 2017, 16:44 — ИА Регнум. На счета Госказначейства Украины перечислен 1,1 млрд долл., конфискованный у чиновников времен четвертого президента Украины Виктора Януковича. Об этом 3 марта заявил глава Минфина Украины Александр Данилюк на встрече с президентом Украины Петром Порошенко, сообщает пресс-служба главы украинского государства.

(сс)Michael Marcovici Деньги

По словам Данилюка, остальные 199 млн долл. конфискованных средств будут направлены на погашение украинского госдолга.

«1,1 млрд долл. поступили на счета казначейства. 199 млн оформляются сейчас и на эту сумму будет снижен государственный долг. Это будет, конечно, способствовать стабилизации финансовой системы страны, и это очень позитивный сигнал», — считает Данилюк.

Кроме того, глава Нацбанка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева отметила увеличение «чистых госрезервов» Украины.

«Господин президент, Национальный банк радуется этому событию. Мы ждали его почти два года. Я хотела отметить, что это очень важно для обеспечения макрофинансовой стабильности в нашем государстве. Более того, как глава НБУ я очень радуюсь, что увеличатся наши чистые резервы, потому что, как вы знаете, наша международная помощь пополняет резервы, но это — госрезервы. На сегодняшний день наши чистые резервы увеличились», — сказала Гонтарева.

В свою очередь, Порошенко заверил, что конфискованные средства пойдут на укрепление обороноспособности страны. По его словам, ни один из собственников конфискованных средств не оспорил судебное решение.

«Я очень рад, что сегодня завершилась эта операция — 1,1 млрд долл. начислены на счета Госказначейства на выполнение решения суда, которое вступило в законную силу. Кстати, я хочу сообщить, что по состоянию на сейчас ни одной жалобы на это решение не последовало. И так называемые собственники, которые бы высказали свои претензии на эти деньги, так и не появились. Это к тем, кто очень заботился о судьбе собственников денег, которые были украдены у народа Украины. И решительными действиями правоохранительных органов Украины, и решением суда справедливость была восстановлена… Еще дополнительно 200 млн долл. в ценных бумагах будут переданы министерству финансов и в соответствии с законодательством Украины на эту суму будет уменьшен внутренний долг украинского государства и работа в этом направлении продолжается. Это не просто увеличивает возможности государственного бюджета и украинского государства по восстановлению справедливости и инвестированию этих средств в украинскую армию, укрепление обороноспособности нашего государства и восстановление социальной справедливости, также направим эти деньги на защиту наименее защищенных слоев населения», — рассказал Порошенко.

Президент Украины отметил, что после зачисления этих средств золотовалютные резервы Украины будут составлять 18,4 млрд долларов.

«А эти средства, меня также проинформировала глава НБУ, будут зачислены в золотовалютные резервы государства. Хочу отдельно отметить, что после перечисления этих средств, резервы будут составлять 18 млрд более 400 млн долл. США. Хочу напомнить, что в 15-м году эта сумма была меньше 5 млрд. Дополнительно золотовалютные резервы государства выросли на 13,5 млрд. Это укрепляет финансово-банковскую систему. Это придает стабильности национальной денежной единице. Это будет способствовать инвестиционной привлекательности украинской экономики», — подытожил Порошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 апреля генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что суд конфисковал в госбюджет 1,5 млрд долларов, арестованных на счетах президента Януковича и его окружения. «Сегодня вступило в силу решение суда последней инстанции о конфискации арестованных средств Януковича и его окружения», — сказал Луценко.

Напомним, в январе 2015 года Госфинмониторинг сообщал, что заблокировал 1,4 млрд долл. на счетах компаний, связанных с президентом Януковичем, его близкими, чиновниками прежнего правительства и связанными с ними лицами.