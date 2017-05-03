Магас, 3 мая, 2017, 16:16 — ИА Регнум. Из совместных проектов, которые имеют уже реальные очертания, сотрудничество с компанией «Акбаш Холдинг», специализирующейся на производстве текстильной продукции и молочных продуктов питания. По заключенному с ней контракту в ближайшее время начнутся поставки из Ингушетии экологически чистой продукции, производимой комбинатом детского питания.

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Также «Акбаш Холдинг» отправит на швейную фабрику «Ингушетия» материал для производства продукции и организует выезд высококвалифицированных специалистов для обучения сотрудников фабрики в целях исполнения данного заказа. Эта же компания планирует разместить в Ингушетии цех по производству снаряжения для детских площадок и аквапарков.

В ходе визита заинтересованность в сотрудничестве с Ингушетией выразила также компания «Вилла Япы», которая производит гостевые и офисные дома быстрой сборки. Обсуждался вопрос создания в республике фабрики по производству таких домов.

В торгово-промышленной палате Анталии были обсуждены также вопросы развития туристического бизнеса в Джейрахском районе Ингушетии.

Один из вопросов переговоров был посвящен образованию. Рассматривалось предложение о получении бесплатного высшего образования в Турции выпускниками ингушских школ.