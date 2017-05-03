Рыбинск, Ярославская область, 3 мая, 2017, 16:14 — ИА Регнум. Из-за сильного паводка на Рыбинском шлюзе был поврежден механизм закрытия одной из створок нижних рабочих ворот. Об этом сообщает сайт ФГБУ «Канал имени Москвы».

Youtube.com Рыбинский шлюз

Вечером 1 мая в условиях сильного паводка при опорожнении камеры №11 шлюза обратным напором воды был поврежден механизм закрытия одной из створок нижних рабочих ворот. Люди и проходившие шлюзование суда не пострадали, но камера вышла из строя. На шлюз оперативно прибыла ремонтная бригада, которая приступила к восстановительным работам после завершения осушения 11-й камеры. Всего задействовано 53 специалиста, в том числе, водолазы, стропальщики, механики, а также четыре единицы техники. Судоходные компании, пассажирские суда которых выбились из расписания, временно меняют круизные маршруты, предлагая пассажирам посещение ряда туристических достопримечательностей на экскурсионных автобусах.

На основании обращения Росморречфлота Федеральное агентство водных ресурсов поручило ПАО «РусГидро» ограничить сброс воды с Рыбинского гидроузла до завершения ремонтных работ. По предварительным данным, работа шлюза и навигация по данному участку Единой глубоководной системы может быть восстановлена 4 мая. Создана комиссия по установлению причин аварии.