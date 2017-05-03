Ереван, 3 мая, 2017, 16:04 — ИА Регнум. В Армении впервые родилась пятерня. Матерью-героиней, которая порадовала страну и супруга четырьмя девочками и одним мальчиком стала 23-летняя Лусине Погосян из городка Мецамор.

Armradio.am Родители Лилит, Анны, Рози, Термине и Ара

По словам матери новорождённых Лусине Погосян, она изначально не знала, что ждёт пятерню.

«Я сначала узнала, что у меня будет тройня, а потом, когда выяснилось, что пятерня — я была в шоке», — сказала она журналистам.

Новоиспеченные родители назвали девочек Лилит, Анна, Рози, Термине, а мальчика — Ара.

По словам заместителя директора медцентра «Эребуни» Андраника Погосяна, это уникальное явление, поскольку беременность была достигнута естественным путем.

«Было естественное оплодотворение. Таких случаев в Армении не было. Я работаю в этой сфере, начиная с 1980 года, конечно, у нас были четверни, тройни, но пятерня впервые», — рассказал специалист.

Четверо детей родились с весом 800 граммов, а пятый — 600. Принимавший роды Андраник Погосян провел кесарево сечение. Женщина родила на 28-й неделе. По словам врача, состояние новорожденных стабильное, но нужно приложить еще много усилий для того, чтобы жизни малышей были вне опасности.

Родители живут в Мецаморе, в бывшей коммунальной квартире, и надеются, что государство подарит им собственную квартиру.

Пока материал готовился к публикации Минздрав Армении сообщил, что состояние малышей оценивается как крайне тяжёлое. Все они находятся в разных медучреждениях. Ход их лечения находится под непосредственным контролем министерства и главы Минздрава Армении.

«Появившиеся на свет малыши весят 600, 820, 840, 840 и 880 граммов. Непосредственно после оказания соответствующей реанимационной помощи новорожденным 2 из них — мальчик и одна из девочек — были переведены в больничный комплекс «Мурацан», под наблюдение главного детского реаниматолога Минздрава РА Гранта Калентеряна.

Все 5 малышей с первых минут жизни в клиниках были подключены к аппаратам искусственного дыхания.

Между тем находящаяся в Научно-исследовательском центре охраны здоровья матери и ребенка малышка по состоянию на 12:00 уже начала дышать без аппарата искусственной вентиляции лёгких.

Специалисты делают все возможное для спасения жизней малышей», — говорится в сообщении Минздрава Армении.