Киев, 3 мая, 2017, 17:27 — ИА Регнум. «Какой-то объем останется в любом случае, потому что даже если 100% «Северного потока — 2» будет загружено, все равно этого недостаточно для того, чтобы полностью уйти от украинского транзита. Плюс загрузка на 100% — под большим вопросом, так как мы видим, как грузится первый «Северный поток». Его загрузка зависит от двух факторов. Первый фактор, самый главный, — это возможности сухопутной части, то есть легальные возможности. Потому что OPAL у нас нет возможности загрузить на 100%, поэтому «Северный поток» не грузится на полную мощность. Дальше важно, как будут устроены ограничения, и будут ли они даны сухопутной части продолжения «Северного потока — 2».

Gazprom.ru «Северный поток — 2»

Спрос — второй фактор. По нему тоже есть вопросы, потому что мы видим, что последние десятилетия потребление газа в Европе снизилось примерно на 100 млрд кубометров. Были периоды, когда был небольшой рост, они больше всего были связаны с холодными зимами. Но в целом тренд идет на снижение потребления газа», — обратил внимание эксперт.

Что же касается понижения тарифов на одну десятую на транзит российского газа через Украину, о котором ранее заявил директор по развитию бизнеса «Нафтогаза» Юрий Витренко, то это, по мнению Пикина, является совершенно неключевым фактором для того, чтобы остановить развитие проекта «Северный поток — 2».

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Директор Фонда энергоразвития напомнил, что с реализацией проекта были некоторые проблемы, когда польский регулятор заблокировал вхождение европейских концернов в акционерный капитал оператора проекта. Тогда «Газпром» был вынужден самостоятельно финансировать проекты. Однако, как теперь будет устроена акционерная история, покажет только время.

Европейская комиссия, со своей стороны, уже согласилась с тем, что не может заблокировать «Северный поток — 2», потому что этот вопрос не подпадает под юрисдикцию ЕК. Хотя и была предпринята попытка к тому, чтобы попросить страны, через территориальные воды которых проходит этот трубопроводный проект, придумать какие-то условия, которые могут этот проект остановить.

В этом случае речь идет о Дании, которая в апреле 2017 года сначала заявляла, что может изменить свое законодательство, чтобы заблокировать проект «Северный поток — 2», так как остановить проект Копенгаген может только по экологическим вопросам. Однако менее чем через сутки после этого заявления датские власти уточнили, что разделяют позицию ЕС по проекту строительства «Северного потока — 2». Так, Дания будет поддерживать ЕК в намерении запросить мандат от Европейского совета для ведения переговоров по заключению соглашения с РФ.

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Что касается финансирования проекта, то сегодня стало известно о том, что после восьми месяцев переговоров «Газпром» и его европейские партнеры сделали следующий шаг в вопросе вложения средств в проект «Северный поток — 2». Отмечалось, что Engie, OMV, Shell, Uniper и Wintershall совместно предоставили компании Nord Stream 2 AG бридж-кредит в размере 6,65 млрд евро, что покрывает 70% общих расходов на строительство. Кредит был предоставлен под 6% годовых до 2019 года.

За несколько дней до этого «Газпром» вместе с партнерами нашли решение по финансированию проекта, расходы на который составят 9,5 млрд евро. Так, Engie, OMV, Shell, Uniper и Wintershall внесут по 950 млн евро и оплатят, таким образом, половину стоимости строительства газопровода. Еще 50% затрат на реализацию проекта взял на себя «Газпром».

Сергей Пикин пояснил, что поиск модели финансирования более чем в полгода для такого крупного проекта — это вполне нормальная ситуация. Особенно учитывая, что условия финансирования необходимо обговаривать с каждой компанией отдельно. Восстановление этой группы, соглашения, утверждения на уровне совета директоров — все это занимает немало времени, обратил внимание аналитик.

В настоящее время проект ожидает получения разрешений на реализацию от ряда стран. Так, представитель компании Nord Stream 2 AG в Швеции Ларс Грёнстедт заявил, что Швеция может принять решение по заявке на прокладку газопровода «Северный поток — 2» в своей экономической зоне в последнем квартале 2017 года. Грёнстедт подчеркнул, что судьба проекта во многом зависит от прохождения «бюрократических этажей» во властных структурах страны, поэтому этот процесс может затянуться, заняв довольно много времени.