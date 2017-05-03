Ярославль, 3 мая, 2017, 15:55 — ИА Регнум. В Ярославле начал ходить туристический автобус по центру города. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области

Фото Евгения Иванова Туристические автобусы в Ярославле

Маршрут начинается на Советской площади, автобус будет останавливаться у церкви Ильи Пророка и пяти основных музеев: истории города, художественного, включая Митрополичьи палаты, музея «Музыка и время», историко-архитектурного музея-заповедника. На маршруте будут работать три автобуса ПАЗ «Вектор Некст» красного цвета, а купленный билет на туравтобус будет действителен в течение 24 часов.

Турист может выйти у любого музея, посетить его, погулять и снова сесть на следующий красный автобус. Курсировать они будут каждые полчаса, при этом тур по центру продлится 1 час 20 минут

Машины оснащены аудиогидом на восьми языках: русском, английском, испанском, немецком, французском, итальянском, китайском и японском. На сегодняшний день такие автобусные туры организованы в трех городах России: Москве, Санкт-Петербурге и Казани.

«Да, в Европе по улицам ездят двухэтажные трюистические автобусы с открытым вторым этажом, но в Ярославле климат не такой как в Анапе или Сочи. У нас лето короткое и поэтому мы выбрали именно закрытый автобус. В центре города довольно узкие улочки и поэтому остановились именно на «ПАЗике». Пока ездит три автобуса, но их количество и регулярность будет варьироваться в зависимости от спроса. Ясно, что в будний день востребованность будет меньше, чем в выходные и в праздники», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора департамента туризма Ярославской области Андрей Жаров.

В настоящий момент турристические автобусы работают в тестовом режиме и не исключено, что туристический маршрут может измениться. Например, в него могут включить архитектурный ансамбль в Коровниках, церковь Николы Мокрого или планетарий.