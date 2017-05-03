Мадрид, 3 мая, 2017, 15:53 — ИА Регнум. Банк Испании 3 мая предупредил о рисках, которые могут повлиять на экономический рост в процессе выхода Великобритании из Европейского Союза и результата некоторых европейских избирательных кампаний, таких как во Франции, сообщает El Confidencial.

Contando Estrelas Испанский флаг

В своем последнем отчете о финансовой стабильности Банк Испании отметил, что «brexit» может иметь «потенциально негативные последствия для испанской экономики», а также ссылается на избирательный процесс во Франции.

Тем не менее, Банк Испании считает, что прогресс, достигнутый в устранении диспропорций, накопленных в ходе предыдущей экспансивной фазы кризиса, позволяет вернуться к «значительному» росту и снижает уязвимость испанской экономики.

Главный финансовый надзорный орган подтверждает свой последний прогноз роста на 2017 год на уровне 2,8%, который также продолжится в 2018 и в 2019 годах, до 2,3% и 2,1% соответственно; при установлении уровня инфляции в этом году на уровне 2,2%.

С другой стороны, это указывает на то, что формирование нового правительства в конце 2016 года и первые корректировочные меры, введенные с тех пор, позволили достичь целевого показателя дефицита государственного бюджета, согласованного с Европейским Советом на 2016 год.

Тем не менее, по оценкам испанского центробанка, государственный долг «по-прежнему очень высок», все еще приближаясь к уровню 100%, «и представляет собой источник уязвимости в условия неблагоприятных экономических изменений или в условиях роста финансовых издержек».

Напомним, ранее министр экономики Испании прогнозировал рост национального ВВП на 3−3,2% в 2017 году, при этом дефицит бюджета предсказывался на уровне 3,3% от ВВП. Между тем, Банк Испании посоветовал восстановить фискальные нагрузки после значительного ослабления в 2015 и 2016 году.