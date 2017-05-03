Киев, 3 мая, 2017, 15:30 — ИА Регнум. Певца обвиняют в том, что он «с нарушением украинского законодательства гастролировал в оккупированном Россией Крыму». В качестве «доказательств» на странице размещены ссылки на различные видеоролики и статьи.

Ru.apa.az Станислав Костюшкин

На странице также размещена информация о певце, находящаяся в открытом доступе, в том числе его биография, дата и место рождения.

Напомним, на сайте «Миротворец» размещаются данные тех российских и иностранных граждан, которые публично выражают неприятие действий официального Киева или украинских националистов, а также посещают Крым.

Ранее в этот список попали Диана Гурцкая, Юрий Лоза, Стивен Сигал, Дима Билан, Ольга Кабо и многие другие люди, в разной степени известные широкой публике.

Например, Стивена Сигала обвиняли в «отрицании российской агрессии и поддержке аннексии Крыма», а также в «незаконном пересечении государственной границы Украины».