Бухарест, 3 мая, 2017, 15:27 — ИА Регнум. США и Румыния ведут переговоры о поставке в Румынию ракет «Пэтриот». Как заявил посол США в Бухаресте Ханс Клемм, он надеется, что к концу этого года договоренность на этот счет будет достигнута, передает корреспондент ИА REGNUM.

Комплекс «Пэтриот»

Клемм сказал, что, по его информации, румынское государство заинтересовано в приобретении этих ракет, что «является очень радостной новостью». «Надеюсь, что к концу 2017 года мы достигнем соглашения о покупке Patriot», — добавил посол.

Министр обороны Румынии Габриэль Леш, заявил в свою очередь, что покупка ракетных комплексов Patriot является «одним из возможных решений», и окончательное решение на этот счет еще не принято. В то же время он похвалил данные установки, сказав, что это «системы, испытанные в бою», которые американцы готовы поставить Румынии по «разумной цене».

Система противовоздушной обороны, по его словам, сейчас является «крайне важным приоритетом для Румынии».