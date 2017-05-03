Тегеран, 3 мая, 2017, 15:22 — ИА Регнум. Более 50 горняков оказались заблокированы 3 мая под землей в угольной шахте, расположенной на севере Ирана, сообщает Reuters.

Александр Дейнека. Перед спуском в шахту (фрагмент). 1925

По данным местных СМИ, причиной инцидента, произошедшего в провинции Голестан, стал мощный взрыв.

Как сообщается, более десяти человек получили ранения. Они доставлены в медицинские учреждения. Для спасения оставшихся под землей горняков проводится спасательная операция.

По данным официальных лиц, на которых ссылается информационное агентство IRNA, часть из оказавшихся под землей шахтеров уже могла погибнуть.

За 2016 год в Исламской республике добыто более 1,68 млн тонн угля, лишь часть которого пошла на экспорт.