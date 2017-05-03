Москва, 3 мая, 2017, 15:21 — ИА Регнум. Новый радиолокатор для Минобороны РФ разработан новосибирскими учеными, сообщил журналистам 3 мая генеральный директор Научно-исследовательского института измерительных приборов (НПО НИИИП-НЗиК, Новосибирск) Павел Заболотный.

(сс) Vitaly V. Kuzmin РЛС КО 9С15М «Обзор-3» для ЗРК С-300В

«На сегодня мы ведем разработку одного из радиолокаторов. Опытный образец изготовлен», — уточнил Заболотный.

По словам генерального директора НПО НИИИП-НЗиК, уже успешно проведены первые испытания. Достигнуть полученных результатов удалось благодаря помощи ученых из Института физики полупроводников СО РАН.

По словам Заболотного, НИИИП-НЗиК ведет несколько опытно-конструкторских работ по заказу российского Минобороны. В основном разработки касаются радиолокационных устройств для ВКС РФ.

Напомним, НПО НИИИП-НЗиК входит в состав «Концерна ПВО «Алмаз-Антей».

Среди продукции, разработанной и изготовленной предприятием — самоходный радиолокатор обнаружения 64Н6 и наземные радиолокационные запросчики для ЗРК С-300 «Фаворит», радиолокационный комплекс 91Н6 для С-400 «Триумф», станция обнаружения и целеуказания 9С18 «Купол» для ЗРК «Бук».

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