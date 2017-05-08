Санкт-Петербург, 8 мая, 2017, 12:00 — ИА Регнум. Петроградский центральный продовольственный комитет 25 апреля сообщил о том, что в связи с незначительными запасами хлеба и недостаточным его подвозом с 27 апреля устанавливается хлебный паек ¾ фунта (300 г) для всех граждан; рабочие и все лица, занимающиеся усиленным физическим трудом, будут получать прежнюю норму, т. е. 3/2 фунта (600 г).

Неизвестный художник. Серия открыток «Быт Петрограда». Дровяной кризис

Временное правительство 25 апреля постановило направить в США миссию во главе с товарищем министра торговли и промышленности Бахметьевым «для выражения признательности за почин в деле официального признания» и для ведения переговоров по вызываемым войной военно-морским, финансовым и экономическим вопросам. В состав миссии, помимо представителя Министерства иностранных дел, было решено включить представителей ведомств: Военного, Морского, Торговли и промышленности, Финансов и др.

«Торгово-промышленная газета» сообщала 25 апреля из Нью-Йорка: официальные представители американской фирмы «Steel Corporation» заявили, что предприятие подпишется на «заем свободы» на 25 миллионов рублей.

25 апреля опубликовано сообщение с Северного фронта о том, что в латышских полках стрелки активно участвуют в братании. Они приобретают на свои деньги красные знамена, на которых пишут революционные лозунги. Немецкое командование было вынуждено производить неоднократно замену противостоящих им частей.

На заседании Исполкома Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов 24 апреля большинством против голосов представителей большевиков и польской и латышской партии социал-демократов было принято постановление о созыве международной конференции. К участию в конференции должны быть приглашены все партии и фракции пролетариата, готовые стать на почву платформы воззвания Совета к народам всего мира. Для подготовки конференции и выработки ее программы при Исполкоме образовывается особая комиссия по созыву конференции из представителей партий, являющихся членами Интернационала и входящих в состав Исполкома. Должна быть послана особая делегация в нейтральные и союзные страны для установления контакта с социалистами этих стран и делегация в Стокгольм для подготовки к конференции. Немедленно должно быть выпущено воззвание ко всем народам и специальное обращение к социалистам союзных стран по вопросу о мире и созыве конференции.

Русские крестьяне

Исполком также избрал комиссаров для урегулирования, совместно с генералом Корниловым, политической и хозяйственной жизни воинских частей.

Совет рабочих и солдатских депутатов Мотовилихи, Пермской губернии, 25 апреля выпустил листовку «Голос рабочих Пермских пушечных заводов к сельской интеллигенции, к учащим и учащимся в средних и высших учебных заведениях. Идите в деревню!». Она призывает интеллигенцию к культурно-просветительной работе среди крестьянства. В ней, в частности, говорится:

«В городах вам нечего делать. Здесь граждане подготовлены, организованы; в городах останется много образованных людей, много учреждений, которые помогут народу. В деревне этого нет. Деревня стонет, деревня в панике. Спешите в народ, несите ему ваши знания.»

Туркестанский комитет по вопросу об автономии Туркестана 25 апреля принял следующее постановление:

«Исключительное положение Туркестанского края делает невозможным введение в нем полной политической автономии… Как колония, Туркестан должен быть устроен в отношении самоуправления наподобие английских и французских колоний.»

Прихожане, местные крестьяне слободы Котовой, Камышинского уезда Саратовской губернии, приняли возвещенную свободу, как освобождение от всякой платы, в том числе духовенству, и тем самым обрекли Священно и церковнослужителей на нищенство; кроме того, Котовский комитет 25 апреля поставил приговор об отобрании церковной земли.

В Опочецком уезде Псковской губернии начальник сельской милиции «Святых Гор» Ольгин созвал 25 апреля местных помещиков и объявил им, что земля немедленно переходит в общественное пользование крестьян, и что запрещается иметь служащих и рабочих, обрабатывать же землю можно только личным трудом и не более 10 десятин; кроме того, крестьянам предоставляется забирать в экономиях живой и мертвый инвентарь. О принятии мер к предупреждению изложенных самовольных и самочинных действий, а также могущих произойти на этой почве самоуправств просят местные крестьяне — крупные землевладельцы.

Князь Николай Михайлович. Около 1875

Морис Палеолог 25 апреля пишет о прощальном визите великому князю Николаю Михайловичу:

«Как далек он от великолепного оптимизма, который он проявлял в начале нового режима! Он не скрывает от меня своей тоски и печали. Однако, он сохраняет надежду на близкое улучшение, за которым последует затем общее отрезвление и окончательное выздоровление.

Но в то время, как он проводит меня через салоны в вестибюль, в голосе его слышится волнение.

— Когда мы опять увидимся, — говорит он мне, — что будет с Россией?.. Увидимся мы еще когда-нибудь?

— Вы очень мрачны, ваше высочество.

— Не могу же я забыть, что я висельник!»

25 апреля утреннее заседание Всероссийской Конференции РСДРП (б) было занято обсуждением специальной миссии Боргбьерга, связанной с созывом конференции большинств официально-социалистических партий.

Ленин заявил, что немецкое правительство под давлением внутреннего брожения готово отказаться от части своих аннексий, и что Боргбьерг является дипломатическим представителем этого правительства и ничего общего не имеет ни с немецкими, ни со скандинавскими рабочими. Конференция социал-патриотов представляется немецким правящим кругам удобным случаем для того, чтобы попытаться сговориться с хищниками другой стороны. РСДРП, объединяющая свыше 70 тыс. рабочих, должна обратиться к рабочим интернационалистам всех стран с предостережением от обмана.

Об обращении Богберга читайте подробнее в материале: «Россия вступила в очень длительный период беспорядка, нищеты и разложения»

Заседание Совета солдатских и рабочих депутатов

Особая комиссия, в составе Ленина, Каменева и Дежнева, составила резолюцию-обращение о предложении Боргбьерга, которая должна быть внесена в Совет рабочих и солдатских депутатов. Она была принята 140 голосами при 8 воздержавшихся.

«Боргбьерг выступает от имени трех скандинавских партий, т. е. шведской, датской и норвежской. При этом доверенность дана ему той шведской партией, во главе которой стоит Брантинг, т.-е. социалист, перешедший на сторону «своей» буржуазии, изменивший революционному союзу рабочих всех стран. Эта шведская партия не может быть нами признана за социалистическую…

Боргбьерг, по его собственному признанию, действует в согласии с Шейдеманом и другими немецкими социалистами, перешедшими на сторону немецкого правительства и немецкой буржуазии. Поэтому не подлежит никакому сомнению, что Боргбьерг прямо или косвенно является, в сущности, агентом немецкого империалистского правительства.

Мы предостерегаем рабочих от доверия к конференции, организуемой Боргбьергом, ибо на деле эта конференция якобы социалистов будет комедией, прикрывающей происходящие за ее спиной сделки дипломатов, обменивающих одни аннексии иа другие.

Конференция устанавливает далее тот факт, что английские и французские социалисты, перешедшие на сторону своих капиталистических правительств, отказались идти на конференцию, устраиваемую Боргбьергом. Это факт показывает ясно, что англо-французская империалистическая буржуазия, агентами которой эти якобы социалисты являются, хотят продолжать дальше, хотят затягивать эту империалистскую войну, не желая даже обсуждать вопроса о тех уступках, которые принуждена обещать через посредство Боргбьерга немецкая империалистическая буржуазия под влиянием растущего истощения, голода, разрухи и, главное, надвигающейся рабочей революции в Германии.

Конференция постановляет предать все эти факты особенно широкой огласке и в частности осведомить о них возможно тщательнее русских солдат на фронте; пусть русские солдаты знают, что английско-французские, а за ними — русские капиталисты затягивают войну, не желая допустить даже такое совещание об условиях мира.

Пусть знают русские солдаты, что теперь под лозунгами «война до победы» скрываются стремления Англии укрепить свое господство в Багдаде и в немецких колониях Африки, стремления русских капиталистов грабить и душить Армению и Персию и т. д., стремление к полному разгрому Германии.

Пусть русские солдаты на фронте устроят голосование в каждой воинской части, в каждом полку, в каждой роте, хотят ли они такого затягивания войны капиталистами, или хотят они, чтобы для скорейшего окончания войны вся власть в государстве перешла всецело и исключительно в руки Советов Рабочих и Солдатских Депутатов.»

Виктор Павлович Ногин. 1924 год

На вечернем заседании обсуждался вопрос об отношении к Советам рабочих и солдатских депутатов. Докладчик Ногин рекомендовал обдуманное отношение к Советам. Их необходимо укреплять, сплачивать вокруг них широкие массы, усиливать их авторитет в глазах населения. Сделать это можно лишь постепенным проведением практических мер. До тех пор, пока не произведена эта предварительная организационная и политическая работа, преждевременно объявлять Советы органами власти.

В прениях выяснилось, что на местах Советы стоят гораздо крепче, чем в центрах, сфера деятельности значительно шире, чем та, которая предоставлена им в столицах. Во многих местах в ведении Советов находится продовольственное дело, они являются действительной властью на местах, частью им же принадлежит контроль над производством и распределением.

Лениным было указано, что столичные Советы политически находятся в большей зависимости от буржуазной центральной власти, чем провинциальные. В центрах нельзя так легко взять на себя распоряжение производством, в провинции это частью уже осуществлено. Отсюда вывод — укрепление местных Советов. Движение вперед в этом отношении возможно прежде всего из провинции.

«Из центра революция переходит на места. Это то, что было во Франции — револю­ция становится муниципальной. На местах движение показывает, что там большинство за крестьян, за рабочих, там меньше всего получилось руководства из буржуазии, там массы не растерялись. Чем больше мы собираем данных, тем более это нам показывает, что чем больше пролетарского состава населения, чем меньше промежуточных элементов, тем лучше революция идет на местах. Казанские товарищи прямо подходят к задачам социалистической револю­ции. Мы видим, что там, где организации пролетариата ничтожны, пролетариату прак­тические потребности дали совершенно верное определение задач…

Буржуазной революции нет дела до производства, а здесь рабочие заботятся о производстве. Рабочие заинтересованы в том, чтобы производство не уменьшалось. Революция на местах пошла гигантскими шагами. Доклады с мест показали, что чем резче классовые противоречия, тем правильнее революция идет вперед, тем вернее осуществляется диктатура пролетариата. Диктатура пролетариата в маленьких местах осуществляется, центры оказываются наименее пригодными для движения революции вперед.

В Пензенской губернии власть складывалась под диктатурой крестьянства. Представитель Пензы показывал резолюции крестьян, которые захватили в свои руки орудия производства, землю, подтверждаются слова Маркса… Программа революции осуществляется на местах — чтобы был хлеб… чтобы самим завязывать сношения. Из этой революции берутся люди практики. И только под контролем практики с мест революция может идти вперед. И во всей России, где крестьяне имеются в гигантском большинстве, ход революции обнадеживает нас в сильной степени…

Новая революция нарастает. Ход событий, разруха жизни, голод — вот что двигает революцию…»

Неизвестный художник. Серия открыток «Быт Петрограда». Иван Иванович получил паек…

Максим Горький пишет в газете «Новая Жизнь» от 25 апреля:

«Уже 17 лет я считаю себя социал-демократом, по мере сил моих служил великим задачам этой партии, не отказывая в услугах и другим партиям, не брезгуя никаким живым делом. Люди, которые деревенеют и каменеют под давлением веры, исповедуемой ими, никогда не пользовались моими симпатиями. Я могу теоретически любоваться их строгой выдержанностью, но я не умею любить их.

Скажу более: я считаю себя везде еретиком. В моих политических взглядах, вероятно, найдется немало противоречий, примирить которые не могу и не хочу, ибо чувствую, что для гармонии в душе моей, — для моего духовного покоя и уюта, — я должен смертью убить именно ту часть моей души, которая наиболее страстно и мучительно любит живого, грешного и — простите — жалкенького русского человека. Полагаю, я сказал вполне достаточно для того, чтобы праведники могли изругать меня «на все корки»…

Г. Иванов-Разумник из «Дела Народа» ставит мне в вину, что я подписал воззвание к немецким ученым. Текст этого воззвания я не помню и даже не уверен, что читал его. Моя подпись под ним — одна из тех случайностей, которыми изобилует русский быт и которые объясняются небрежным отношением к человеку. Но я — не оправдываюсь и никого не обвиняю. Я готов подписать и еще воззвание, если только оно порицает участие людей науки в братоубийственной и бессмысленной бойне. Когда наука вторгается или насильно вовлечена в кровавую грязь политики, от этого страдает не только чистота и свобода самой науки, — страдают все лучшие идеалы и надежды человечества, уничтожается разум всего мира.

Закончу все это выражением моего почтения и восторга пред людьми, которые никогда не ошибаются, ничем не увлекаются и вообще ведут себя примерно. Да святятся имена их!»

Справка ИА REGNUM

Карл Брантинг — шведский социал-демократ, депутат парламента. Поддерживал русскую революцию (до Октября). Первый премьер-министр Швеции от социал-демократов. Реформист, боролся против революционного крыла своей партии.

Филипп Шейдеман — лидер немецких социал-демократов, госсекретарь в правительстве Германии, в будущем — первый премьер-министр Веймарской республики, разорвавшй отношения с Советской Россией.