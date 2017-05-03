Киев, 3 мая, 2017, 15:07 — ИА Регнум. Повысить минимальные цены на алкоголь предложило 28 апреля министерство экономического развития и торговли Украины, сообщает пресс-служба ведомства.

Pexels Бутылка алкоголя

Согласно сообщению, просьбы о повышении минимальных цен на алкогольную продукцию поступили в министерство от участников алкогольного рынка, поскольку текущие цены «не покрывают их (участников рынка) операционные расходы». В связи с этим, отмечают ассоциации производителей алкоголя, растет теневой рынок алкоголя.

Читайте также: На Украине законодательно запретили употребление алкоголя в армии

В ответ на просьбу производителей алкогольной продукции министерство экономического развития обнародовало документ, в котором предлагается повысить минимальные цена на алкоголь «с целью защиты потребителей от контрафактной и суррогатной продукции и уменьшения доли теневой экономики».

Предлагается следующее повышение розничных цен: на водку и ликеро-водочные изделия — на 7,64 — 11,3%; на виски, джин, ром — на 3,5 — 4,6%; на коньяк (бренди) — на 3,4 — 6,1%; на игристое, вермуты и вина с добавлением спирта — на 1,7 — 1,8%.

Читайте также: С конца сентября на Украине от отравления алкоголем погибли 58 человек

Напомним, украинское госпредприятие спиртовой и ликероводочной промышленности «Укрспирт» уже повышало в 2017 году цены на спирт: в январе — более чем на 10,5%, в марте — еще на 8%.

Стоит отметить, что, по данным экспертов, доля нелегального алкоголя на рынке на Украине за последние 6−8 лет выросла почти в два раза и составляет не менее 60%.