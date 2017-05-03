Красногорск, 3 мая, 2017, 15:00 — ИА Регнум. В Московской области с 1 сентября 2017 года средняя заработная плата врача вырастет до 88,6 тыс. рублей. Об этом сегодня, 3 мая, заявил министр здравоохранения Подмосковья Дмитрий Марков на встрече с руководителями лечебных учреждений региона, передает РИАМО.

В.Д. Чураков. Врач Железнов

«По поручению губернатора Московской области Андрей Воробьев с 1 мая повышается зарплата врачам до 83 тыс. рублей, а с сентября — 88,6 тыс. рублей. Среднему медицинскому персоналу — до 46 тыс. рублей с мая и 55 тыс. рублей — с 1 сентября», — привел цифры Марков.

Также, по его словам, с 1 мая зарплата младшего медицинского персонала составляет 43 тысячи рублей, с 1 сентября увеличится до 47 тысяч рублей.

Напомним, губернатор МО отмечал, что в 2017 году медики Подмосковья получат прибавки к заработной плате, а более 350 подмосковных врачей смогут воспользоваться социальной ипотекой.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин, что регионы должны выполнить задачи по повышению зарплат медицинским работникам. «У нас в 2018 г. уровень зарплаты у врачей должен быть 200% от средних доходов по соответствующему региону, а у младшего и среднего персонала 100%», — отметил глава государства.

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