Москва, 3 мая, 2017, 14:41 — ИА Регнум. Проблема «серых» трудовых отношений действительно существует, но надо двигаться к ее решению не карательным путем в отношении тех граждан, которые с удовольствием оформили бы трудовые отношения, чтобы формировать свои пенсионные права и получать оплачиваемые больничные листы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 мая, об этом заявил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР), комментируя предложение коллеги из Совфеда Валерия Рязанского запретить нелегализовавшимся самозанятым выезд за границу.

Бен Шан. Безработные. 1938

«Обстановка сегодня сложилась другая и решать вопрос необходимо путем создания рабочих мест через развитие малого и среднего предпринимательства, введение дополнительных стимулирующих механизмов для трудоустройства в бюджетной сфере, снижение налоговой нагрузки на работодателя, освобождение от уплаты подоходного налога тех, кто получает менее 20 тыс. рублей в месяц и введение дифференцированной шкалы налогообложения (НДФЛ). Кроме того, важную роль необходимо отвести разъяснительной работе», — считает Нилов.

Он указал на то, что уже сегодня все больше граждан сталкиваются с невозможностью получения страховой пенсии при достижении ими пенсионного возраста из-за отсутствия необходимого количества баллов или стажа.

«Об этом нужно повсеместно говорить, чтобы граждане понимали последствия «серой» занятости, а не штрафовать, вводить дополнительный налог «на тунеядство» или устанавливать другие запреты. При этом надо помнить, что право на свободу перемещения гарантировано гражданам Конституцией Российской Федерации», — напомнил парламентарий.

Вводить запрет на выезд недопустимо еще по ряду причин, продолжает депутат.

«Нельзя забывать, что в приграничных регионах, таких как, например, Калининградская область, Республика Карелия, Хабаровский край, люди порой вынуждены выезжать за границу за более дешевыми продуктами и товарами первой необходимости. В данном случае речь идет не о фешенебельном отдыхе, а о бытовой потребности», — говорит он.

Кроме того, Нилов указал на проблему учета случаев, когда гражданин не работает, так как выполняет семейные обязанности, а другие члены его семьи имеют хороший заработок — к примеру, один из родителей сидит с детьми, не трудоустраиваясь, но время от времени, имея какую-то подработку, а другой зарабатывает достаточно, в том числе и на отдых всей семьи в другой стране.

Социально-экономическая ситуация порождает рост безработицы, а непомерная налоговая нагрузка на работодателя заставляет его привлекать работников для деятельности без оформления с ними трудовых отношений, констатировал глава комитета Госдумы.

«В поисках работы граждане оказывают те услуги, которые они в состоянии оказать в качестве самозанятых лиц — физических лиц, которые не являются индивидуальными предпринимателями и не нанимают для оказания своих услуг других работников. В связи с этим вывод: люди являются заложниками социально-экономической ситуации, они вынуждены соглашаться на условия, предлагаемые работодателем, не имея альтернативы. И в чем их вина? Почему им надо запрещать выезд за рубеж?» — возмущен Нилов.

В Совфеде идет работа над законодательством, направленным на вывод из тени нелегализовавшихся самозанятых граждан. Глава комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский не исключает, что получающим доход, но не платящим налоги гражданам, может быть запрещен выезд за границу.