Брюссель, 3 мая, 2017, 14:36 — ИА Регнум. Выход Великобритании из состава Европейского союза должен состояться до 30 марта 2019 года, говорится в опубликованном 3 мая решении совета Европейской комиссии (ЕК).

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

«Напоминаем, что вступление в силу соглашения о выходе должно произойти не позднее 30 марта 2019 года, если только Европейский совет по согласованию с Соединенным Королевством единогласно не решит продлить этот период в соответствии со статьей 50 (3) Договора о Европейском Союзе, — говорится в сообщении. — В противном случае 30 марта 2019 года в 00:00 (по брюссельскому времени) все союзные договоры и Договор об учреждении Европейского союза по атомной энергии перестанут применяться к Соединенному Королевству».

Уточняется, что с этой даты Великобритания станет «третьей страной».

Напомним, в июне 2016 года в Великобритании прошел референдум, на котором 51,9% граждан проголосовали за выход из ЕС, за продолжение членства голоса отдали 48,1% британцев.

Против Вrexit в основном голосовали жители Шотландии и Северной Ирландии. Жители Уэльса и Англии в основном проголосовали за выход. После этого премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон подал в отставку.

Как заявил представитель ЕК Маргаритис Шинас, переговоры о выходе Великобритании из ЕС начнутся после парламентских выборов в течение июня 2017 года.