Шатура, Московская область, 3 мая, 2017, 14:35 — ИА Регнум. В Московской области из-за высокой вероятности лесных пожаров объявлен оранжевый уровень опасности, передавало «Радио 1».

50.mchs.gov.ru Учения по тушению лесных пожаров

По данным комитета лесного хозяйства МО, за прошедшие сутки на территории региона было ликвидировано 15 лесных пожаров в Орехово-Зуевском, Талдомском, Шатурском, Винорадовском и Луховицком лесничествах на общей площади более 84 га.

За праздничные выходные в Подмосковье произошло 10 небольших природных пожаров. Их потушили на ранней стадии.

Сотрудники МЧС отмечают, что большинство возгораний произошло не по вине человека. Однако за выходные в регионе было задержано и оштрафовано несколько компаний, который устраивали пикники в пожароопасный период и не на специальных площадках.

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах гражданам грозит штраф в размере от 4 до 5 тысяч рублей; на должностных лиц — от 20 до 40 тысяч рублей; на юрлиц — от 300 до 500 тысяч рублей.

Читайте также: В Подмосковье вводится особый противопожарный режим

Напомним, оранжевый — предпоследний уровень опасности. Он означает вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 мая в соответствии с постановлением губернатора Московской области на всей территории региона был введен особый противопожарный режим. В лесах и лесопарковых зонах запрещается разводить костры и устраивать пикники.