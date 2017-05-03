Томск, 3 мая, 2017, 14:30 — ИА Регнум. Фонтаны в сибирском городе Томске не работают из-за похолодания. Ночью 3 мая они покрылись льдом.

Скриншот со страницы группы «Я из Томска». Vk.com В Томске замерзли фонтаны

Во вторник, 2 мая, в городе шел снег, а вечером температура опустилась до минусовых отметок. Однако в городской администрации заверили, что фонтаны из-за этого не пострадали.

«Специалисты департамента городского хозяйства пояснили, что фонтаны не пострадали, так как вчера с учетом погодных условий они были отключены не в 23:00 (как это должно быть по расписанию), а в 19:00. С наступлением тепла, возможно, уже завтра (4 мая — прим. ред.), фонтаны возобновят работу», — цитирует РИА «Томск» представителя городской администрации.

Напомним, в конце апреля городские власти сообщили ИА REGNUM, что томские фонтаны начнут работать 1 мая. Речь идет о четырех муниципальных фонтанах (на пл. Новособорной, на ул. Набережная реки Ушайка, 22, в Буфф-саду (ул. Вершинина, 13а), «Фонтан Молодости» на ул. Красноармейской, 122в). Они должны были работать ежедневно с 8 до 23 часов, за исключением дней технического обслуживания.

Как сообщили ИА REGNUM в Томском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью 3−4 мая температура воздуха в Томске составит −2… −4 °С. Днем 4 мая температура поднимется до +16…+18 °С.

Между тем томичи активно обсуждают в соцсетях майское похолодание. «Такого холодного мая я не помню давно», — отметила одна из подписчиц группы «Я из Томска» в соцсети «ВКонтакте». Другие пользователи напомнили, что «прошлый май не лучше был». Некоторые из горожан сделали вывод, что фонтаны в такой холод не стоило даже и включать. «Сейчас два миллиона выделят на размораживание фонтана и замену всего всего», — иронизирует подписчик группы «Жесть Томска» (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

Добавим, в мае зима «вернулась» не только в Томскую область, но и в другие регионы Сибири. Например, на снег и холод в соцсетях жаловались жители Красноярска, Новосибирска, Горно-Алтайска. ИА REGNUM ранее сообщало о том, что снегопад парализовал движение на Чуйском тракте в Горном Алтае.

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