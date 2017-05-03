Тегусигальпа, 3 мая, 2017, 14:28 — ИА Регнум. По данным официальных властей, 91% из 69 преступлений против журналистов в Гондурасе, имевших место с 2001 года по настоящее время, остаются безнаказанными, сообщает издание ElDiario.es.

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Из 69 случаев преступных действий в отношении людей, связанных со средствами массовой информации, «только в шести случаях расследование было завершено, и это означает, что 91% преступлений остались безнаказанными», — говорится в докладе правительственной Национальной комиссии по правам человека в Гондурасе.

В докладе также сообщается, что «из 26 случаев жестоких убийств журналистов, владельцев и работников СМИ с 2014 года до настоящего времени, только в двух случаях виновные были осуждены».

В преддверии Всемирного дня свободы печати, отмечаемого 3 мая, члены Комиссии по правам человека Гондураса обратились к властям страны с просьбой «активизировать усилия по расследованию и судебному преследованию лиц, ответственных за преступления, совершенные в отношении лиц, связанных со средствами массовой инфомрации».

По данным Комиссии, из 18 штатов Гондураса, по крайней мере, в 14 была зарегистрирована насильственная смерть одного или нескольких лиц, связанных со СМИ.

В департаменте Франсиско Морасан, центральной части страны, где расположена столица Тегусигальпа и находится штаб-квартира Комиссии по правам человека, зафиксировано 18 насильственных смертей журанлистов, из которых только в одном случае преступники понесли наказание.

Подобное происходит и в северном штате Кортес, втором по величине в стране, где было убито 14 журналистов, но только в двух случаях убийцы были осуждены, «остальные 12 избежали наказания», говорится в докладе гуманитарной организации.

Напомним, с 2001 года до настоящего времени в Гондурасе были убиты 69 человек, связанных со СМИ, причем 26 убийств произошло с 2014 года по настоящее время.

Всемирный день свободы печати, провозглашенный Генеральной Ассамблеей ООН в специальной резолюции от 20 декабря 1993 года, отмечается ежегодно 3 мая начиная с 1994 года. Каждый год генеральный секретарь ООН выпускает послание, в котором напоминает, что «средства массовой информации не должны служить инструментом подстрекательства, деградации или пропаганды ненависти».