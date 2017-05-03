Вашингтон, 3 мая, 2017, 14:23 — ИА Регнум. Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК), безусловно, примет решение о пролонгации соглашения о сокращении объемов добычи нефти. По мнению председателя и генерального директора нефтегазовой компании Continental Resources, одного из пионеров сланцевой революции Харольда Хамма, нет сомнений в том, что картель решит продолжить при помощи своей сделки воздействовать на рынок. С таким заявлением Хамм выступил в эфире телеканала CNBC.

Нефть

Гендиректор Continental Resources выразил свою уверенность в том, что венские договоренности, изначально рассчитанные до июня 2017 года, обязательно будут продлены. Хамм отметил, что сейчас, в преддверии заседания ОПЕК в конце мая в Вене, трейдеры гадают, будут ли члены картеля пролонгировать соглашение или нет. Однако сохранение сделки — это уже «предрешенный исход».

Напомним, что в конце 2016 года в Вене члены ОПЕК приняли историческое решение о сокращении объемов добычи нефти в общей сложности на 1,2 млн баррелей черного золота за первые шесть месяцев 2017 года с возможностью продления сделки. Позднее к этой сделке присоединились еще 11 стран, включая Россию, их доля в уменьшении мировых запасов нефти — почти 600 тыс. баррелей в сутки.

В конце мая в Вене состоится очередное заседание ОПЕК, также пройдет встреча мониторинговой комиссии, которая следила за выполнением условий сделки. Ожидается, что на этом мероприятии будет принято решение о пролонгации сделки. В частности, Саудовская Аравия, крупнейший нефтедобытчик в ОПЕК, уже подал сигнал рынку о своих намерениях продолжить сокращать нефтепроизводство.

Во вторник, 2 мая, мировые цены на нефть просели более чем на 2%. Дело в том, что в этот день министр энергетики РФ Александр Новак провел встречу с министром нефти Венесуэлы Нельсоном Мартинесом. Они обсуждали взаимодействие двух стран в нефтяной сфере, а также соглашение по сокращению добычи. Новак заявил, что российское энергетическое ведомство планирует до майской встречи нефтедобывающих стран обсудить с главами российских компаний вопрос о возможности пролонгации соглашения по сокращению добычи нефти. Ожидается, что после переговоров Россия сформирует общую позицию, с которой выступит на заседании мониторингового комитета стран ОПЕК и независимых производителей 24 мая в Вене. Кроме того, во вторник цена на нефть упала также за счет роста запасов углеводородов в США, Ливии и Канаде.

Учитывая эти обстоятельства, один из пионеров сланцевой революции в США сказал, что на нефтяном рынке более двух лет предложение превышало спрос, поэтому для достижения здесь баланса требуется значительное время. А соглашение стран ОПЕК и не ОПЕК действует еще менее полугода, чего пока недостаточно, чтобы увидеть серьезный эффект на рынке.

В связи с этим Харольд Хамм подчеркнул, что летний автомобильный сезон еще не начался. По словам эксперта нефтегазовой отрасли, через пару недель закончится учеба в школах, начнется пора отпусков, значит, бензина будут использовать гораздо больше. Это, в свою очередь, сможет поддержать нефтяные цены.

Отметим, что в марте 2017 года американский нефтегазовый магнат Харольд Хамм также сделал неожиданное заявление в рамках энергетической конференции в Хьюстоне. Хамм сказал, что сланцевая индустрия США может «убить» нефтяной рынок, если устроит еще один бум расходов. Таким образом гендиректор Continental Resources прокомментировал сообщения крупнейших сланцевых производителей, которые анонсировали масштабное увеличение расходов в этом году. Тогда же американское правительство прогнозировало, что в 2018 году внутренняя добыча углеводородов побьет рекорд, установленный в 1970 году.

Что же касается ситуации в бензином конкретно в США, то ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп может рассмотреть вопрос о повышении федерального налога на бензин, чтобы направить эти деньги на улучшение инфраструктуры. Хамм на это немногословно ответил, что если это необходимая мера, то это необходимая мера.

Ранее ИА REGNUM писало о различных позициях экспертов по поводу возможного продления сделки ОПЕК по сокращению нефтепроизводства. Так, например, аналитики British Petroleum больше склоняются к тому, что сейчас котировки находятся на исторических минимумах, а цены на черное золото в текущем году останутся на уровне $50−55 за баррель.

В то же время аналитики банка JP Morgan считают, что если сделка по нефти будет продлена, то цены на нефть могут испытать отметку в $60. Кроме того, другие эксперты нефтегазовой отрасли отмечают, что если членам ОПЕК не удастся договориться о продлении соглашения вовсе, то это может спровоцировать новый обвал цен на нефть.