Москва, 3 мая, 2017, 14:06 — ИА Регнум. Погода в Москве в День Победы ожидается неблагоприятная: температура +4…+9 °С, облачность и небольшие осадки, сообщили 3 мая в Гидрометцентре РФ.

Айтен Юран Летучий кливер дождевых фрегатов скользит по зеркалу сверкающей воды.

Скорость ветра 3 — 5 метра в секунду, атмосферное давление 738 мм рт. ст. В ночь на 9 мая температура воздуха −2…+3°С.

Напомним, в Москве и в Московской области в День Победы пройдет большое количество праздничных мероприятий. Москвичи и гости города смогут увидеть фейерверки, которые запустят на ВДНХ и в 19 парках российской столицы.

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Как сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Ольга Забралова, с 6 по 9 мая в парках культуры и отдыха Подмосковья пройдет более 900 мероприятий.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, директор АНО «Агентство атмосферных технологий» Виктор Корнеев заявил, что в День Победы безоблачное небо над Москвой обеспечат десять самолетов.