Казань, 3 мая, 2017, 14:05 — ИА Регнум. В Татарии объявлено штормовое предупреждение в связи с высокой опасностью пожаров лесов. ФГБУ Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды республики присвоило ситуации 4 класс опасности, сообщает ведомство.

skeeze Лесные пожары

По информации Гидрометцентра региона, предупреждение распространяется на период с 3 по 7 мая.

По данным республиканского управления МЧС, 4 класс опасности ожидается в пяти муниципальных районах: Кайбицкий, Тетюшский, Дрожжановский, Альметьевский, Нурлатский.

В 40 районах Татарии ожидается 3 класс опасности. «Возможны возникновения термических аномалий, горение мусора, лесных пожаров», — отметили в министерстве. 3 мая на территории республики и в Казани местами ожидаются усиления ветра порывами до 15−18 м/с; в отдельных районах гроза.