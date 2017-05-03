Волгоград, 3 мая, 2017, 14:04 — ИА Регнум. В Волгоградской области уже в ближайшее время будет введен в эксплуатацию самый крупный в регионе полигон твердых коммунальных отходов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии 3 мая, на сегодня строительство вошло в завершающую стадию, на объекте проводятся заключительные мероприятия. В частности, ведется обустройство хозяйственной и весовой зон.

Oblkompriroda.volgograd.ru Строителство полигона ТКО

Следующим этапом станет запуск мусоросортировочных и перерабатывающих мощностей. Часть оборудования уже приобретена и доставлена в Волгоградскую область для монтажа.

Читайте также: В Дзержинском районе Волгограда мусором завалена каждая седьмая площадка

Лидером по загрязненности в Волгоградской области остаётся Волгоград

Расположенный на юге региона полигон возводится на средства инвестора — группы компаний «Чистый город». Объект покроет потребность в размещении отходов Городищенского, Октябрьского, Светлоярского, Иловлинского, Котельниковского и Дубовского районов, а также Волгограда. Большинство из этих муниципальных образований сегодня не имеют возможности для лицензированного размещения ТКО. Полигон позволит размещать до 3 млн кубометров твердых коммунальных отходов в год.

Ране по теме: Новому полигону ТБО под Волгоградом подыскивают место в Палласовском районе

Жителей Волгоградской области приучают к раздельному сбору мусора

Напомним, строительство объекта включено в перечень тысячи проектов и мероприятий, запланированных в Год экологии на территории Волгоградской области, и ведется в рамках реализации комплексной стратегии развития сферы обращения с ТКО до 2020 года. За последние годы новые объекты размещения отходов были возведены инвестором в Камышине, Урюпинске, Волжском.

Как сообщало ИА REGNUM, еще один межмуниципальный полигон по сбору и переработке мусора появится в регионе в ближайшие три года. В настоящее время для его размещения подыскивают подходящий участок в Палласовском районе. Он будет обслуживать четыре района, входящих в Палласовский единый кластер — Палласовский, Старополтавский, Николаевский и Быковский.