В Москве из здания Третьяковской галереи эвакуированы посетители
Москва, 3 мая, 2017, 14:00 — ИА Регнум. Эвакуация прошла из здания в Лаврушинском переулке. О причинах эвакуации пока не сообщается.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Москва. Третьяковская галерея
По предварительным данным, в Третьяковской галерее был найден бесхозный предмет, сообщает ТАСС. В пресс-службе уточнили, что был звонок о заложенном взрывном устройстве.
В настоящее время посетители и персонал Третьяковки находятся на улице, полиция проверяет здание.