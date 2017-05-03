Хабаровск, 3 мая, 2017, 13:57 — ИА Регнум. Следственный комитет Российской Федерации (СКР) проверит информацию СМИ о вспышке кишечной инфекции в детском саду №5 города Хабаровска. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Presslife.ru Следственный комитет России

«Следственными органами СКР по Хабаровскому краю проводится проверка информации, размещенной в СМИ, о вспышке заболеваемости кишечной инфекцией в детском саду № 5 города Хабаровска», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, от инфекции пострадали уже 10 детей в возрасте от двух до пяти лет. Всем им оказана медпомощь.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — говорится в сообщении. — По результатам проверки будет принято процессуальное решение».

2 мая в пресс-службе Роспотребнадзора по Хабаровскому краю сообщили, что временное закрытие детского сада № 5 в Хабаровске вызвано нарушениями санитарного законодательства в области профилактики инфекции и организации питания воспитанников.

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