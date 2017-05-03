Москва, 3 мая, 2017, 13:46 — ИА Регнум. Пожароопасность в Москве находится на высоком уровне, сообщили 3 мая в Гидрометцентре РФ.

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Объявлен «оранжевый» уровень пожароопасности. Повышенный уровень объявлен в Рязанской, Калужской, Орловской, Тульской и Липецкой областях.

«Согласно прогнозу высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность прогнозируется 3−4 мая в центральных районах Иркутской области, 3−5 мая на юге Центрального и Приволжского федеральных округов, востоке Южного федерального округа, в Челябинской области, на юге Омской, западе Новосибирской, юго-востоке Амурской областей, юге Хабаровского края и в Приморском крае», — сообщили в Гидрометцентре.

Напомним, в конце апреля министр по чрезвычайным ситуациям РФ Владимир Пучков дал поручение взять под усиленный контроль все места отдыха в период майских праздников.

По решению правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям во всех регионах Сибири введен режим ЧС, во многих муниципальных образованиях действует особый противопожарный режим.

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МЧС РФ подготовлен проект распоряжения правительства о выделении 143 млн рублей Бурятии и Иркутской области, пострадавшим от пожаров.

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