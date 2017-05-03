Симферополь, 3 мая, 2017, 13:48 — ИА Регнум. Работница одного из крымских банков смогла присвоить себе более 2,5 миллионов рублей. Об этом 3 мая сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Копилка

Полицейскими задержана 29-летняя крымчанка, подозреваемая в совершении ряда преступлений, в том числе мошенничества, краж и присвоении денежных средств», — говорится в сообщении пресс-службы МВД.

По данным следствия, с мая 2014 года 29-лятняя сотрудница банка, используя свое служебное положение, осуществляла выпуск неперсонифицированных банковских карт, которые в дальнейшем присваивала, обналичивая через банкоматы.

Банк обнаружил финансовые махинации только спустя два года — в августе 2016 года сотрудница была уволена, о произошедшем сразу сообщили в правоохранительные органы.

Общая сумма причиненного потерпевшим ущерба составила более 2 млн 500 тыс. рублей. В настоящее время банк полностью возместил ущерб своим клиентам.

В отношении подозреваемой пока что избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.158 (кража), ч.3 ст.159 (мошенничество), ч.3 ст.160 (присвоение или растрата) Уголовного кодекса РФ. Таким образом, задержанной может грозить максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.