Павловский Посад, Московская область, 3 мая, 2017, 13:31 — ИА Регнум. С 6 по 9 мая в парках культуры и отдыха Московской области пройдет более 900 мероприятий, посвященных празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в пресс-службе первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.

Игорь Свирин ИА REGNUM Ветераны Великой Отечественной войны

Посетителей парков ждут концерты артистов, творческих коллективов и ветеранов, кинопоказы, интерактивные программы, квесты и многое другое.

Так, в парке Павловского Посада пройдет мастер-класс по изготовлению открыток ветеранам. Одинцовский парк представит выставку архивных фотографий времен Великой Отечественной войны.

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Как сообщало ИА REGNUM, количество парков культуры и отдыха в Подмосковье в 2018 году по сравнению с 2013 годом увеличилось в 3,5 раза — сейчас их насчитывается 82.

Напомним, в области продолжается реализация программы «Парки Подмосковья». Около 640 гектаров лесов Московской области превратили в парки в 2016 году — установлены лавочки и беседки, а также проложены тропинки.