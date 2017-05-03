Ярославль, 3 мая, 2017, 13:06 — ИА Регнум. Одиннадцатиклассник лицея № 2 Рыбинска Егор Вепрев и десятиклассник школы № 33 Ярославля Георгий Голованов выиграли всероссийскую Олимпиаду по математике. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте образования Ярославской области.

Yarregion.ru Егор Вепрев

В Олимпиаде для учеников 9−11-х классов приняли участие 364 школьника из 61 региона, кроме того, вне конкурса соревновались школьники Китая и Болгарии. Ярославскую область представляли 18 школьников из Рыбинска, Ярославля, Переславля-Залесского. Шесть из них стали призерами Олимпиады, а лучшим среди десятиклассников страны стал Георгий Голованов.Егор Вепрев стал победителем среди одиннадцатиклассников. Он включен в состав сборной Российской Федерации для участия в Международной олимпиаде школьников по математике, которая пройдет в Бразилии в июле 2017 года, а Георгий Голованов отправится на сборы в Болгарию и США. Там будут обучаться дети со всего мира, по два человека от страны.

«Мы победили в двух номинациях из трех, и это говорит об уровне ярославской школы. Наша область представила 18 человек на Олимпиаду, это четвертый результат в стране после Москвы, Санкт-Петербурга и Татарстана. Егор вошел в сборную стран — а в нее попадают всего шесть человек из России. Это очень большой успех», — сказала корреспонденту ИА REGNUM директор Центра телекоммуникаций и информационных систем в образовании Ирина Васильева.