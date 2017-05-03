Симферополь, 3 мая, 2017, 13:48 — ИА Регнум. Российский национальный коммерческий банк (РНКБ) запустил первые специализированные кредитные программы на приобретение автомобилей — «Автолайт» и «Автостандарт». Об этом 3 мая заявил директор по розничному бизнесу РНКБ Николай Билан, передает «Крыминформ».

Unsplash Водитель автомобиля

«За три года РНКБ выдал более 15 тыс потребительских кредитов на покупку личных транспортных средств жителям Республики Крым и Севастополя на сумму свыше 4 млрд, а весной 2017 года банк предложил клиентам автокредитование на еще более выгодных условиях», — заявил Билан.

По его словам, заявки можно оформить в любом отделении банка с минимальным пакетом документов и минимальным сроком принятия решения. На данный момент банк заключил договоры с 21 крупнейшим автосалоном Крыма и Севастополя.

По программе «Автолайт» может любой гражданин РФ с постоянной занятостью в возрасте до 66 лет, для этого достаточно паспорта РФ и СНИЛС.

Вторая аналогичная программа — «Автостандарт» — предназначена для владельцев зарплатных карт РНКБ, пенсионеров, работников бюджетных организаций, военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, сотрудников коммерческих организаций, нотариусов и для командного состава гражданских судов.

До сегодняшнего дня банк предоставлял только потребительские кредиты на покупку авто жителям Крыма и Севастополя. По данным РНКБ, в топ-5 самых продаваемых новых автомобилей в Крыму и Севастополе за 2016 год вошли автомобили марки ВАЗ (27% рынка), Volkswagen (14%), Hyundai (12%), KIA (10,4%), Skoda (5,7%).